Минск, , 15:57 — REGNUM «Совершенно очевидно, что (исход президентских выборов в Белоруссии) не соответствует желанию народа: было недопустимое насилие, а верховенство закона не соблюдается. Санкции уже приняты и, несомненно, будут усилены сегодня днем», — заявил комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон в интервью радио Europe 1.

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Как сообщает Reuters, еврокомиссар проинформировал о намерении лидеров Евросоюза ужесточить санкции в отношении официального Минска. В среду они посвятили белорусскому кризису экстренную видеоконференцию.

«Белоруссия — это не Европа, она находится на границе Европы, между Европой и Россией, и ситуация несопоставима с Украиной или Грузией. Белоруссия действительно прочно связана с Россией, и большинство населения поддерживает тесные связи с Россией», — подчеркнул еврокомиссар.

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Напомним, по итогам состоявшегося 9 августа голосования на выборах президента Белоруссии победителем был объявлен Александр Лукашенко. С тех пор в постсоветской республике проходят массовые акции протеста, которые в первые дни МВД и Минобороны подавляли с предельной жестокостью — вплоть до применения огнестрельного оружия. Несколько манифестантов погибло, около сотни до сих пор находится в больницах. Всего было задержано и арестовано около 7 тысяч человек.

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Также напомним, Александр Лукашенко пытается позиционировать Белоруссию как «центр Европы», «сердце Европы», «душу Европы», «восточноевропейскую Швейцарию» и место, которое якобы должен посетить каждый европеец.

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