Минск, 21 июля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Третья мировая война может начаться в результате конфликта «европейцев» с Белоруссией. Об этом 19 июля в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», — поведал Лукашенко.

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Как сообщает РИА Новости, руководитель постсоветской республики отметил, что под «европейцами» он подразумевает не народы, а «безумных политиков» стран Европы.

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