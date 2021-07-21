Москва, 21 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В России сократилась доля просроченных на 90 и более дней кредитов. Согласно исследованию бюро кредитных историй «Эквифакс», по итогам июня этот показатель составил 6,7%, что является минимальным значением за два года — с декабря 2019 года, сообщает 21 июля РБК.

401(K) 2012 Кредиты

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Отмечается, что распределение разных типов кредитов в просрочке не меняется. Так, основную часть объёма просроченной задолженности (64%) составляют долги по потребительским кредитам (535 млрд рублей) и кредитным картам (153 млрд рублей, 18,2%). Доля ипотечных и автокредитов с просрочкой выше 90 дней в портфеле банков составляют 10,7 и 6,5% соответственно (или 90 млрд и 55 млрд рублей), на овердрафт приходится ещё 4,8 млрд рублей приходится на овердрафт (0,6%).По данным бюро, общий объём розничного кредитного портфеля по итогам I полугодия 2021 года составил 12,55 трлн рублей. С начала года портфель в абсолютном выражении вырос на 1,17 трлн рублей при увеличении объёма просроченной задолженности на 12 млрд рублей.

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Эксперты объясняют сокращение плохих кредитов наращиванием выдачи новых.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за год российские банки передали для взыскания коллекторским агентствам 582 млрд рублей проблемных долгов физических лиц. Это рекордный объём задолженности с 2013 года. Взыскание долгов по агентской схеме за 2020 год увеличилось на 6,8%, а сегмент цессии (переуступки прав на взыскание долгов), напротив, уменьшился на 22% — до 236,6 млрд рублей.