Москва, , 09:58 — REGNUM За год российские банки передали для взыскания коллекторским агентствам 582 млрд рублей проблемных долгов физических лиц. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), на которые ссылается РБК.

Читайте также: Долги по кредитам граждан России достигли почти 1 трлн рублей

Отмечается, что это рекордный объём задолженности с 2013 года. Взыскание долгов по агентской схеме за 2020 год увеличилось на 6,8%, а сегмент цессии (переуступки прав на взыскание долгов), напротив, уменьшился на 22% — до 236,6 млрд рублей.

В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов.

«В зону риска в большинстве случаев попали те, чьё финансовое положение ещё до пандемии было не самое устойчивое», — отметил гендиректор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа.

В итоге, по его словам, коронакризис стал неким катализатором, вынудившим их выйти на просрочку. В ответ на это финансовые организации стали активнее делиться частью такого портфеля с профессиональными взыскателями. Так, общее количество договоров между коллекторскими агентствами и банковскими организациями в 2020 году достигло цифры в 8,4 млн единиц, увеличившись по сравнению с докризисным 2019 годом на 4,9%.

Ранее по теме: Российские банки стали вдвое чаще продавать свежие долги коллекторам

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, по состоянию на 1 марта 2021 года сумма просроченной задолженности физлиц по займам выросла на 176 млрд рублей, или на 22%, и составила 976,1 млрд рублей. Для сравнения: в начале марта 2020 года этот показатель по сравнению с таким же периодом 2019 года снизился на 1,2%, годом ранее снижение составило 5%.

В ЦБ РФ связали рост просрочки по кредитам в последний год в том числе и с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.