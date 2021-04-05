Москва, , 10:42 — REGNUM На сегодняшний день жители России уже накопили почти один триллион рублей долгов по кредитам. Так, согласно данным Центробанка, на 1 марта 2021 года сумма просроченной задолженности физлиц по займам выросла на 176 млрд рублей, или на 22%, и составила 976,1 млрд рублей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Для сравнения: в начале марта 2020 года этот показатель по сравнению с таким же периодом 2019 года снизился на 1,2%, годом ранее снижение составило 5%, пишет газета «Известия».

При этом рос объём портфелей кредитов жителям России: к 1 марта 2021 года он составил 20,8 трлн рублей, что на 2,8 трлн больше, чем в 2020 году.

В Центробанке связали рост просрочки по кредитам в последний год в том числе и с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

«Определённое ухудшение качества портфелей произошло, но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным», — подчеркнули изданию в регуляторе.

Также отмечается, что «избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали кредитовать заемщиков и охотно шли на реструктуризацию».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка РФ, в IV квартале 2020 года средний уровень долговой нагрузки физических лиц по вновь выданным необеспеченным потребительским кредитам оставил 62% против 61% в III квартале прошлого года. Средняя величина долговой нагрузки по ипотечным кредитам за этот период составила 56% против 54% в III квартале.

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