Анкара, 20 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Турция может взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединённые штаты окажут ей поддержку. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил эфире телеканала TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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Президент Турции считает, что в Афганистане и в регионе «наступает новая эра». По его словам, Турция теперь стоит «наряду с США и НАТО». Он добавил, что США после вывода своих войск из Афганистана хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать.

«Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики», — подчеркнул турецкий лидер.

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«Если нам будет оказана необходимая поддержка, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что турецкие военные возьмут на себя обеспечение безопасности аэропорта Кабула после вывода войск НАТО из Афганистана. Затем Эрдоган заявил о готовности Турции сохранить военное присутствие в Афганистане при финансовой поддержке США.

В ответ на это представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что присутствие любых иностранных войск в Афганистане будет воспринято как агрессия и пригрозили Анкаре войной.