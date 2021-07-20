Эрдоган заявил о готовности Турции взять управление аэропортом Кабула
Анкара, 20 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Турция может взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединённые штаты окажут ей поддержку. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил эфире телеканала TRT.
Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили Анкаре войной
Президент Турции считает, что в Афганистане и в регионе «наступает новая эра». По его словам, Турция теперь стоит «наряду с США и НАТО». Он добавил, что США после вывода своих войск из Афганистана хотят, чтобы аэропорт Кабула продолжал функционировать.
Ранее по теме: Эрдоган заявил о переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросу аэропорта Кабула
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что турецкие военные возьмут на себя обеспечение безопасности аэропорта Кабула после вывода войск НАТО из Афганистана. Затем Эрдоган заявил о готовности Турции сохранить военное присутствие в Афганистане при финансовой поддержке США.
В ответ на это представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что присутствие любых иностранных войск в Афганистане будет воспринято как агрессия и пригрозили Анкаре войной.