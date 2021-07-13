* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:14 — REGNUM Решение Турции сохранить часть своего военного контингента на территории Афганистана после вывода из страны иностранных войск является опрометчивым, «нарушает суверенитет Афганистана» и противоречит национальным интересам государства. Об этом говорится в официальном заявлении радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликованном рядом афганских СМИ.

«Объявление турецких правителей о продолжении агрессии против нашей страны по просьбе и решению Соединённых Штатов вызывает у нас ненависть и вражду и наносит ущерб двусторонним отношениям», — отмечено в заявлении.

Лидеры талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) указывают, что «присутствие иностранных сил в Афганистане, независимо от названия страны, является агрессией» и оккупацией, поэтому против захватчиков начнётся борьба. При этом ответственность за последствия войны талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) возложили на Анкару.

Они напомнили, что решение о выводе всех иностранных войск из Афганистана было принято на основе Дохийского соглашения, «ратифицированного ООН и признанного миром».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты добились в Афганистане заявленных целей и покидают эту азиатскую страну после «самой длительной войны». По его словам, американские войска будут выведены с территории страны к 31 августа.

Турция намерена оставить часть военного контингента в Афганистане для охраны аэропорта Кабула. В настоящее время по этому вопросу ведутся консультации с Вашингтоном.