Анкара, 19 июля 2021, 16:29 — REGNUM Анкара рассматривает варианты переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказывающим турецким силам в их желании контролировать аэропорт Кабула после завершения вывода военных США из Афганистана, заявил 19 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция
Турция

«Если будет на то божья воля, мы увидим, какие переговоры у нас будут с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и увидим, куда эти переговоры нас приведут», — заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Напомним, ранее президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что турецкие военные возьмут на себя обеспечение безопасности аэропорта Кабула после вывода войск НАТО из Афганистана. Затем Эрдоган заявил о готовности Турции сохранить военное присутствие в Афганистане при финансовой поддержке США.

В ответ на это представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что присутствие любых иностранных войск в Афганистане будет воспринято как агрессия.

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