* талибами — запрещённая в России организация

Анкара, , 16:29 — REGNUM Анкара рассматривает варианты переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказывающим турецким силам в их желании контролировать аэропорт Кабула после завершения вывода военных США из Афганистана, заявил 19 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция

«Если будет на то божья воля, мы увидим, какие переговоры у нас будут с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и увидим, куда эти переговоры нас приведут», — заявил Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Напомним, ранее президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о том, что турецкие военные возьмут на себя обеспечение безопасности аэропорта Кабула после вывода войск НАТО из Афганистана. Затем Эрдоган заявил о готовности Турции сохранить военное присутствие в Афганистане при финансовой поддержке США.

В ответ на это представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что присутствие любых иностранных войск в Афганистане будет воспринято как агрессия.

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