Москва, 19 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Трубоукладочное судно «Академик Черский» уложит участок второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии протяженностью 2,6 км. Об этом 19 июля сообщили в швейцарской компании NordStream2AG, операторе строительства газопровода.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Читайте также: «Академик Черский» приступил к укладке «Северного потока — 2» в водах Дании

В компании уточнили, что все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями, которые действуют до 15 августа включительно.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» уложит участок в 2,6 км второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», — заявили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае власти США включили в свои санкционные списки две российские компании, одно учреждение, а также 13 кораблей, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2». В американские списки в том числе попал и трубоукладчик «Академик Черский».

Ранее по теме: Власти США ввели санкции против кораблей и компаний, строящих СП-2

Добавим, что компетентные ведомства Германии одобрили строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», никаких новых разрешений не требуется. Как заявили в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург — Передняя Померания, одобрения уже получены от Федерального ведомства судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горного управления в Штральзунде.