Москва, , 13:38 — REGNUM Судно «Академик Черский» приступило к укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом 27 апреля сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

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«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — говорится в сообщении оператора.

Также укладку труб продолжает баржа «Фортуна», приступившая к работам в феврале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии.

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Несмотря на всё новые санкции Вашингтона в отношении российского проекта вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено.