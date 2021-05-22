Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Власти США включили в свои санкционные списки две российские компании, одно учреждение, а также 13 кораблей, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

В американские списки попали, в частности, следующие корабли: «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Капитан Беклемишев», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев». Эти корабли связаны со строительством газопровода «Северный поток — 2».

Также под санкции попали «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Содержание санкций стандартное: запрет на въезд на территорию США, заморозка активов в американской юрисдикции (если они имеются), запрет на любые сделки. Стоит отметить, что корабли «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев» ранее уже находились под санкциями, так как они записаны на ООО «Коксохимтранс», которое попало в американские списки за оказание транспортно-экспедиторских услуг в Крыму.

При этом Минфин США оговорил, что любое взаимодействие с ФГБУ «Морская спасательное служба», которое не связано со строительством «Северного потока — 2» — разрешено.