Нью-Йорк, США, 16 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ответит на вопросы следователей в рамках разбирательства по поводу обвинений в его адрес со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

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Уточняется, что встреча с членами аппарата генпрокурора штата Нью-Йорк должна состояться 17 июля. В ней примут участие два юриста, которые были наняты для проведения данного разбирательства.

Издание отмечает, что опрос Куомо может означать, что «расследование, возможно, приближается к завершающей стадии, хотя сроки его окончания ещё не установлены».

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился весной 2021 года после обвинения губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо сразу несколькими женщинами в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Так, сотрудница аппарата КуомоАлисса МакГрэт заявила, что губернатор позволял себе высказываться относительно её внешности, а также задавал ей вопросы о личной жизни. Также она утверждает, что губернатор трогал другую сотрудницу своего аппарата.

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Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания Нью-Йорка начал разбирательство с целью определить, есть ли основания для импичмента губернатору. За отставку Куомо высказались многие члены заксобрания штата, в том числе и однопартийцы Куомо из Демократической партии.

После многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах против губернатора-демократа в начале 2021 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила о расследовании, результатом которого станет публичный отчёт.

Сам Куомо отрицает все предъявленные ему обвинения и отказался покидать пост губернатора Нью-Йорка.