Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Президент США Джо Байден допустил возможность суда над губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, если подтвердятся обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах. Об этом Байден заявил в интервью телеканалу ABC, выдержки из которого были опубликованы 16 марта.

По словам Байдена, к обвинениям в адрес губернатора «следует отнестись серьёзно» и, если их достоверность будет доказана, — Куомо следует уйти в отставку.

Джо Байден «Думаю, ему, вероятно, также будут предъявлены обвинения»

Очередной секс-скандал разразился в США после того, как сразу несколько женщин обвинили губернатора штата Нью-Йорк в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Кроме того, федеральные власти США и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо в связи с предполагаемым занижением числа жертв COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден призвал дождаться окончания расследования в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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