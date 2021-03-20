Нью-Йорк, США, , 05:42 — REGNUM Сотрудница аппарата губернатора американского Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинила главу региона в неподобающем поведении, сообщает газета The New York Times.

По словам 33-летней Алиссы МакГрэт, Куомо позволял себе высказываться относительно ее внешности, а также задавал ей вопросы о личной жизни. Также она утверждает, что губернатор трогал другую сотрудницу своего аппарата. Газета отмечает, что впервые в адрес Куомо прозвучали обвинения от действующих сотрудников, а не от бывших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько женщин обвинили губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. При этом президент США Джо Байден не исключил суда над главой региона.

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