Москва, 14 июля 2021, 09:21 — REGNUM Киевским властям сначала стоит прочитать и проанализировать статью «Об историческом единстве русских и украинцев», прежде чем дискутировать о ней. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24».
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Путин пояснил, что под словом «они» он имеет в виду политическое руководство сегодняшней Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней чётко прослеживается убеждённость российского лидера в том, что «русские и украинцы остаются частями одного единого народа».
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел полностью ознакомиться с этой статьёй, но пообещал найти время и проанализировать её, чтобы «что-то ответить».
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