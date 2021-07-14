Москва, , 09:21 — REGNUM Киевским властям сначала стоит прочитать и проанализировать статью «Об историческом единстве русских и украинцев», прежде чем дискутировать о ней. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», — подчеркнул российский лидер, комментируя готовность президента Украины Владимира Зеленского при личной встрече обсудить с Путиным «некоторые вещи» из его статьи.

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«Я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чём здесь поговорить», — выразил уверенность российский лидер.

Путин пояснил, что под словом «они» он имеет в виду политическое руководство сегодняшней Украины.

«Эти споры давние. Спорить с этой статьёй довольно сложно, потому что она честная. Она реально основана на исторических документах», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней чётко прослеживается убеждённость российского лидера в том, что «русские и украинцы остаются частями одного единого народа».

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел полностью ознакомиться с этой статьёй, но пообещал найти время и проанализировать её, чтобы «что-то ответить».

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