Москва, , 23:28 — REGNUM Выбор исторического пути Украины не окончателен, официальный Киев говорит лишь о личном выборе правящих украинских кругов, сообщил 13 июля президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причинах написания статьи «Об историческом единстве русских и украинцев».

Интервью российского лидера публикует 13 июля пресс-служба Кремля.

«Триединство нашего народа никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался по лекалам ещё ХVII века», — заявил Владимир Путин.

«Речь о переплетении судеб миллионов людей, которые проживают на территории сегодняшней Украины и сегодняшней России. Духовные переплетения, которые складывались веками. И то, что говорят сегодняшние власти, они говорят не о народе, они говорят о том выборе, который они для себя сделали», — заявил президент России.

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