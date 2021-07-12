Москва, , 17:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин написал статью, посвящённую теме российско-украинских отношений. Публикация размещена 12 июля на официальном сайте Кремля.

Статья называется «Об историческом единстве русских и украинцев». В начале её глава государства напоминает, что, отвечая в ходе недавней прямой линии на вопрос о российско-украинских отношениях, он назвал русских и украинцев — «одним народом, единым целым».

«Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это моё убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации», — пишет Владимир Путин.

Напомним, в ходе прямой линии 30 июня Владимир Путин сообщил о намерении написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной и выразил надежду, что с ней ознакомятся жители обеих стран. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков чуть позднее рассказал, что в процессе подготовки материала российский лидер использует данные из архивов.