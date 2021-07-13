Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM «Мы работаем на своих рынках, как это было. Благодаря тому, что мы не порвали связи, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике», — сообщил Александр Лукашенко во время проходящей 13 июля в Санкт-Петербурге встречи с Владимиром Путиным.

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С удовлетворением оба политика констатировали рост товарооборота между Россией и Белоруссией «несмотря ни на какие вирусы». Лукашенко остался доволен развитием Россией отечественного сельского хозяйства, отметив: «С тех пор, как Россия прежде всего попала под так называемые санкции, вы все-таки импортозамещение провели солидное. Особенно в сельском хозяйстве. Сейчас это уже спустя 2−3 года видно. Это очевидный факт».

Читайте новости сюжета: Контрабанда продовольствия из Белоруссии в РоссиюПрося у России помощи, Лукашенко в качестве негативного примера привёл Украину (ранее негативным примером служила Россия), сказав: «Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы не рвали связи. Сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации».

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко поведал Путину «что в финансовом отношении Белоруссии всегда было непросто», отметив: «Вы понимаете, почему. И здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило».

Помимо просьб о кредитах Лукашенко отметил, что продолжается диверсификация белорусской экономики и последствия западных санкций якобы невелики. Он акцентировал внимание на том, что дело даже не в санкциях, а в спаде мировой экономики и заверил: «Мы выдержим».

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