В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось. Накануне, общаясь с журналистами, Песков ничего о возможности переговоров с президентом Белоруссии не говорил.
В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?
Цитата телеграм-канала dimsmirnov175.
Путин и Лукашенко обсудят развитие сотрудничества двух стран
Президент России Владимир Путин 13 июля проведет в Санкт-Петербурге встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Отмечается, что в ходе этой встречи президенты России и Белоруссии обсудят развитие сотрудничества двух стран в различных сферах, а также международную проблематику.
Лукашенко и Путин договорились о нынешней встрече 1 июля, во время телефонного разговора. Президент Белоруссии вылетел в Санкт-Петербург.
Песков подтвердил срочную встречу Путина и Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин внепланово встретится 13 июля в Санкт-Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Соответствующую информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге [между Путиным и Лукашенко]», — сказал Песков.
«Сегодня пройдёт рабочая встреча в Санкт Петербурге», — подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости.
Белорусский лидер уже вылетел в Санкт-Петербург, его борт поднялся в воздух с аэродрома «Болбасово» под Оршей. О встрече главы России и Белоруссии договорились 1 июля в телефонной беседе, уточняет близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч глав государств для обсуждения актуальных вопросов.
Самолет Лукашенко готовится к вылету с аэродрома в Витебской области. Сведений о длительности визита белорусской президента и подписании каких-либо документов на грядущей встрече пока не поступало.
В прошлый раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 28−29 мая. По итогам переговоров, как рассказывал президент Белоруссии, удалось договориться по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ. Также после встречи Минск получил от Москвы второй транш кредита на $1 млрд.
Путин и Лукашенко проведут сегодня в Петербурге рабочую встречу, подтвердил РИА Новости Песков.