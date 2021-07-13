В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось. Накануне, общаясь с журналистами, Песков ничего о возможности переговоров с президентом Белоруссии не говорил.

В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?

Цитата телеграм-канала dimsmirnov175.