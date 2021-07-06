Москва, , 15:10 — REGNUM Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве был результативным, американская сторона не предпринимала попыток «выдать желаемое за действительное». Об этом в интервью изданию «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Дипломат отметил, что «уровень ожиданий перед саммитом во многих столицах зашкаливал и превышал то, что стороны могут осуществить, учитывая традиционную дистанцию по многим вопросам».

«Тем не менее саммит прошел, на мой взгляд, с успехом и с результатами, которые, как мы надеемся, удастся удержать и не упустить. И не получится, что так называемое «глубинное государство» в США переварит эти результаты без остатка. Как это происходило, к сожалению, в прошлом, при администрации Трампа», — добавил замглавы МИД РФ.

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Рябков подчеркнул, что встреча в Женеве произвела на него впечатление в том числе и тем, «насколько углубленно по конкретике дел и конкретике вопросов обменивались мнениями президенты» РФ и США.

«Реалистичность подходов и оценок была характерна для всей американской команды, которая сопровождала Байдена, — добавил дипломат. — Я думаю, исходя из этого, что не произойдет фундаментальной ревизии пониманий, достигнутых на высшем уровне».

Рябков также выразил надежду на то, что американская сторона «всё же будет работать на результаты с точки зрения реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа.

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