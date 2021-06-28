Москва, , 00:52 — REGNUM Заявления, которые последовали из Белого дома после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, не совсем соответствуют позиции Вашингтона во время двусторонних переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье, опубликованной 28 июня в газете «Коммерсант» и журнале «Россия в глобальной политике».

Лавров назвал разговор лидеров США и России на саммите в Женеве «откровенным и в целом конструктивным». Глава МИД РФ напомнил, что двусторонний саммит завершился договорённостью о начале предметного диалога о стратегической стабильности при условии полной недопустимости ядерной войны, а также достижения понимания по вопросам кибербезопасности, деятельности дипломатических миссий, судьбе граждан США и РФ, отбывающих наказание и по ряду региональных конфликтов.

При этом Лавров отметил, что президент РФ публично чётко обозначил, что результат по всем поднятым вопросам будет возможен лишь «через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах». В ходе переговоров возражений не последовало. Но сразу после окончания саммита официальные лица США, включая участников саммита, стали обозначать прежние установки, сопровождая их угрозами.

«И все же мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения «большого брата», сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение», — пишет глава МИД России.

Лавров добавил, что у него сложилось ощущение, что поддержка со стороны европейских стран готовилась заранее, и именно этой подготовкой были посвящены саммиты G7 и саммит стран НАТО, а также встреча президента США с с председателем Евросовета Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшиеся перед российско-американской двусторонней встречей в Женеве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении главы МИД РФ Лаврова, что Североатлантический альянс (НАТО) не идет на контакты с Россией по линии военных представителей.

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