Москва, , 14:32 — REGNUM На реализацию договоренностей, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом по итогам саммита в Женеве 16 июня, потребуется минимум несколько месяцев. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что лидеры проговорили вопросы концептуально, рамочно и изложили своё понимание в целом, а теперь настанет очередь для экспертного уровня. По его словам, такие переговоры потребуют вовлечения большого количества ведомств с обеих сторон.

«Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы, — подчеркнул Песков. — Это будет сложная, кропотливая и непростая работа, на которую, конечно, уйдут месяцы, это точно».

При этом пресс-секретарь указал, что «каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Главы государств общались более трёх с половиной часов. Саммит стал первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность главы Белого дома.

На встрече были подняты такие темы как стратегическая стабильность, контроль над целым рядом вооружений и безопасность, права человека, территориальная целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарная ситуация в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона.