Ростов-на-Дону, , 21:21 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев отреагировал на призыв президента РФ Владимира Путина и принял решение проводить регулярные прямые линии с населением. Выбрать периодичность обратной связи с людьми глава региона предложил самим жителям Дона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Прямая линия с Владимиром Путиным: ответы, мнения, выводы»

«По итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным решил обсудить с вами необходимость проведения такого общения на уровне региона на регулярной основе. <…> Хочу получить от вас обратную связь. Давайте вместе выберем периодичность проведения региональной прямой линии. Пишите в комментариях, насколько этот формат общения вам интересен, и как часто будем его проводить», — написал губернатор в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что задать вопрос главе государства во время «Прямой линии» удалось жительнице села Чалтырь Мясниковского района. Женщина спросила президента РФ о том, будет ли введён налог на скот. В эфире стало известно о проблеме с подъездной дорогой к школе № 39 в Таганроге.

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