Мясниковский район, Ростовская область, , 13:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, поступивший из Ростовской области. В частности, главу российского государства животноводы спросили, будет ли введён налог на скот.

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«Надо налог на головы ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается. Надеюсь, что меня услышат не только в Ростовской области, но и в других регионах РФ. Ничего подобного никто не планирует. Это просто слухи», — ответил глава государства на вопрос, поступивший из села Чалтырь Мясниковского района Ростовской области.

В настоящее время в России никакого налога на животных или птиц нет.