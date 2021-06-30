Москва, , 16:14 — REGNUM В восстановлении Советского Союза нет смысла, так президент Владимир Путин ответил на вопрос, какой он видит Россию, в ходе прямой линии 30 июня.

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По его словам, Россия, которая была историческим ядром СССР, потеряла очень многое с развалом Советского Союза. Она лишилась части населения, промышленности, инфраструктурно развитых территорий.

«Восстанавливать Советский Союз невозможно и бессмысленно по целому ряду причин, и даже нецелесообразно», — отметил Путин.

Такие попытки, по его словам, грозят социальными проблемами и размыванием государствообразующего этнического ядра. Однако Россия и теперь — самая крупная в мире страна, это мировая кладовая различных минеральных ресурсов. Пользоваться этими ресурсами нужно с умом.

Но главный «золотой запас» России — это люди, подчеркнул Путин.

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