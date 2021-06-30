Москва, , 13:52 — REGNUM Другие страны могут не признавать суверенитет России над Крымом, но им не следует устраивать провокации, подобные заходу британского эсминца Defender в российские воды. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии.

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«Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше, зачем провокации подобного рода осуществлять?» — сказал российский лидер.

Такие государства не уважают выбор крымчан, отметил он. Путин добавил, что даже если бы российские военные потопили вторгшийся корабль, трудно было бы представить, чтобы мир оказался на грани мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин подробно рассказал о провокации британского эсминца в водах неподалёку от Севастополя.

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