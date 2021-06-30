Киев, 30 июня 2021, 16:04 — REGNUM Русские и украинцы — два разных народа, которых поссорила «агрессия» России в Донбассе. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 30 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
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Чиновник прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина, касавшиеся Украины.
По мнению Кулебы, основная проблемы российско-украинских отношений состоит в том, что РФ якобы «напала» на Украину в 2014 году, чтобы отнять часть её территории.
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Украинский министр также заявил, что русские на Украине являются «национальным меньшинством», а не «коренным народом», поскольку у них есть своё государство.
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Напомним, сторонники украинского режима, который образовался после госпереворота 2014 года, отрицают гражданский характер войны в Донбассе. Представители официального Киева пытаются бездоказательно обвинить Россию в некоем «нападении» на Украину, которое либо уже произошло, либо вот-вот состоится, в зависимости от ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поддержал слова Путина о единстве народов России и Украины.
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