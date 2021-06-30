Москва, , 13:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отдал государственное управление внешним силам. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин во время прямо линии.

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«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление», — сказал российский лидер. По его словам, основные вопросы жизнедеятельности Украины решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

«Тем не менее я не отказывают от встреч подобного рода. Нужно только понять о чем говорить», — сказал Путин.

Он также сказал, что недружественным России является не украинский народ, а её руководство.

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