Москва, , 13:00 — REGNUM Украинское руководство является недружественным России, и именно это является объяснением закона о коренных народах Украины. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы с украинским народом — единое целое, а руководство Украины — явно недружественное. Иначе трудно объяснить закон о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным. Это уму непостижимо! К чему это приведёт? К тому, что часть людей может уехать — но куда? Квартира, работа и так далее. Будут вынуждены переписываться, что приведёт к сокращению числа русских. Это сравнимо с применением оружия массового поражения. Выдавливают русский язык», — сказал Путин.

По его словам, везде хватает «узколобых людей» и радикальных националистов: «Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результат их работы разрушителен. Это касается и подавления оппозиции. Вот Виктора Медведчука заперли дома. Принимаются неконституционные решения. Просто внутри страны дают понять, что нет никакой возможности у сил, которые хотят укреплять отношения с Россией, никаких шансов. Сажают под арест, убивают».