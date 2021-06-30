Москва, , 16:03 — REGNUM Российским госслужащим не следует забывать народную сказку о Колобке. Об этом заявил президент России Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии.

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Отвечая на вопрос о трёх произведениях, которые произвели самое большое впечатление, Путин назвал роман Льва Толстого «Война и мир», первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и сказку о Колобке.

Он призвал своих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение, ещё раз обратиться к последнему произведению.

«Как только вы сочтёте за чистую правду льстивые речи, и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», — сказал Путин.

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