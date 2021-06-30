Москва, 30 июня 2021, 14:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможном преемнике на посту главы государства, вопрос поступил в ходе прямой линии 30 июня из Краснодара.
Владимир Путин напомнил, что Ельцин не «передавал ему власть» — он занял пост врио президента как председатель правительства России после ухода в отставку Бориса Ельцина, а затем был избран на выборах.
Путин Добавил, что считает своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него.