Москва, , 14:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможном преемнике на посту главы государства, вопрос поступил в ходе прямой линии 30 июня из Краснодара.

Владимир Путин напомнил, что Ельцин не «передавал ему власть» — он занял пост врио президента как председатель правительства России после ухода в отставку Бориса Ельцина, а затем был избран на выборах.

«Решение в конечном счете за гражданами России, и это единственный возможный путь», — добавил Путин.

Путин Добавил, что считает своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него.

«Свято место пусто не бывает, незаменимых людей нет. Придёт время, и, я надеюсь, я смогу сказать, что такой-то человек достоин возглавить такую страну, как Россия», — подчеркнул Путин.