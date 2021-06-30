Москва, , 15:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении поддержать «Единую Россию» во время выборов, которые пройдут в стране в сентябре.

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«Я был автором, создателем Единой России. Я естественным образом ее поддерживаю. И намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании», — заявил Путин в ходе «Прямой линии».

Даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые решения, в Единой России идут на это, отметил глава государства.

«В известной степени себе во вред. Работа «Единой России» создает прочный фундамент российской государственности. Имею в виду гарантированность принятия необходимых стране решений», — сказал Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в «Единая Россия» определилась с общефедеральной «пятеркой», которая поведет партию на выборы в Госдуму: министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

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