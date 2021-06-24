Санкт-Петербург, 24 июня 2021, 11:09 — REGNUM Партия «Единая Россия» к выборам готова и наверняка получит убедительную поддержку в Единый день голосования, считает секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
На выборах 19 сентября «Единая Россия» готова снова доказать, что она — партия-лидер, которую выбирает большинство граждан. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
Он добавил, что кандидаты от партии прошли через процедуру предварительного голосования, а на Съезде «Единая Россия» представила основные направления новой Программы. Следующим этапом партия соберет предложения от граждан и экспертного сообщества, получит обратную связь.
Также во всех регионах проходит отчетная кампания наших депутатов Депутаты Государственной думы, законодательных собраний, представители муниципалитетов. Они рассказывают людям о том, что партия сделала за эти пять лет, напомнил Андрей Турчак.
По его словам, выборы не будут простыми, в этот раз более сложная ситуация, чем пять лет назад.
Как ранее сообщало ИА РЕ, «Единая Россия» на ХХ Съезде партии 19 июня выдвинула более 600 кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва. «Пятерку» лидеров федерального списка предложил Президент России Владимир Путин. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Делегаты Съезда поддержали предложение президента.
Читайте также: Эксперт: «Федеральная пятерка» президента «собрана идеально»