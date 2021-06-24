Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Партия «Единая Россия» к выборам готова и наверняка получит убедительную поддержку в Единый день голосования, считает секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На выборах 19 сентября «Единая Россия» готова снова доказать, что она — партия-лидер, которую выбирает большинство граждан. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

"Сейчас кампания вступает в решающую, самую активную фазу. Уверен, что к сентябрю мы обязательно прибавим и в Единый день голосования получим убедительную поддержку. У нас все для этого есть: Программа, в которой каждый сможет найти себя, отобранные людьми кандидаты, мощная пятерка лидеров федерального списка, которую предложил Президент России, во главе с министром обороны Сергеем Шойгу», — сказал Андрей Турчак.

Он добавил, что кандидаты от партии прошли через процедуру предварительного голосования, а на Съезде «Единая Россия» представила основные направления новой Программы. Следующим этапом партия соберет предложения от граждан и экспертного сообщества, получит обратную связь.

Также во всех регионах проходит отчетная кампания наших депутатов Депутаты Государственной думы, законодательных собраний, представители муниципалитетов. Они рассказывают людям о том, что партия сделала за эти пять лет, напомнил Андрей Турчак.

«Мы — единственная партия, кто вот так публично отчитывается перед своими избирателями. И это не случайно. Мы понимаем, что как правящая партия отвечаем за все в стране ‑ и за достижения, и за то, что не получилось. Это особая ответственность, о ней говорил на Съезде «Единой России» Президент России Владимир Путин. Мы не даем пустых и популистских обещаний, в отличие от других. Мы говорим только о том, что реально можно и нужно сделать. Потому что привыкли отвечать за свои слова. Люди это видят и ценят», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

По его словам, выборы не будут простыми, в этот раз более сложная ситуация, чем пять лет назад.

«Тут сказываются много факторов. В первую очередь пандемия. Сейчас опять рост заболевших. Власти на местах обязаны принимать все соответствующие меры. И, конечно, речь идет о ряде ограничений. Все это создает давление на социальное самочувствие людей, это факт, было бы глупо это отрицать. Но мы все это понимаем, учитываем», — резюмировал Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА РЕ, «Единая Россия» на ХХ Съезде партии 19 июня выдвинула более 600 кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва. «Пятерку» лидеров федерального списка предложил Президент России Владимир Путин. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Делегаты Съезда поддержали предложение президента.

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