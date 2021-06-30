Москва, , 14:01 — REGNUM Российские семьи, в которых есть шестилетние дети должны получить единовременную выплату к началу нового учебного года в размере 10 тыс. рублей, даже если эти дети в нынешнем году в школу не пойдут. Об этом 30 июня заявил во время прямой линии президент России Владимир Путин.

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«Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу, потому что, в соответствии с законом, дети могут идти в школу не с 7 лет, а с 6. Но кто-то пойдет в школу с 6 лет в какой-то семье, а в какой-то ребенок не пойдет с 6 лет», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что в результате этого в правительстве РФ возник вопрос о том, что делать, если люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет.

«Но я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Просто обращаю внимание родителей, что это же разовая выплата, и поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи заранее приобрести», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову разобраться в проблеме с газификацией частных домовладений в городе Усть-Джегута.