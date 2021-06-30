Москва, , 13:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин даст поручение главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову разобраться в проблеме с газификацией частных домовладений в городе Усть-Джегута. В одном из новых районов населенного пункта жители не могут провести газ к своим дворам из-за высокой стоимости работ.

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По словам местной жительницы Розы Каппушевой, с них требуют около 200 тыс. рублей. При этом расстояние до магистральной трубы составляет около 200 метров.

«Мы разберемся с руководителем республики. От магистральной трубы до домовладения проведение газа должно осуществляться бесплатно — или за счет «Газпрома», или тех организаций, которые руководят этим хозяйством в республике. Внутри домовладения — за деньги собственника. Но и здесь есть идеи, и мы разговариваем об этом с правительством РФ, чтобы сделать единый договор, чтобы обустройство участка делали по единому плану и в рамках централизованных закупок, а значит — по сниженным ценам»,— ответил жительнице Карачаево-Черкесии президент РФ.

Напомним, вопрос о газификации жительница северо-кавказской республики задала во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным.