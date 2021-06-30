Москва, , 13:10 — REGNUM Власти российских регионов сами присваивают людям звания ветеранов труда, и сами же отзывают эти звания, но это неправильно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 июня во время прямой линии.

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Житель Омской области пожаловался президенту, что его лишили звания ветерана труда из-за того, что немного увеличилась пенсия.

«В душу наплевали, и не я один такой», — заявил пенсионер.

Это действительно проблема, с которой люди сталкиваются в регионах. Это региональное решение по присвоению ветеранского звания, и регион же лишает этого звания, отметил президент.

«Считаю, что это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено… И считаю, что это неправильное решение», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что России не хватает собственных овощей и фруктов, потому цены на них заметно выросли.

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