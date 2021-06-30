Москва, , 13:00 — REGNUM Ряд овощей и фруктов в России стали стоить на удивление дорого из-за проблем в 2020 году. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, комментируя вопрос об огромной разнице в ценах между, например, морковью и бананами в некоторых регионах России.

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«Не только морковь, там и картофель… потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним млн тонн. В этом году будет примерно 22 млн. И, надеюсь, нам хватит с лихвой — этого миллиона как раз и не хватило», — заявил Путин.

«Завозят, как правило, не из соседнего региона, а, как правило, из-за границы. Из той же Белоруссии, из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть вопросы логистики, сколько это стоит с учётом доставки и так далее», — указал он.