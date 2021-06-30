Москва, , 12:43 — REGNUM Российские власти постараются обратить внимание на все вопросы граждан, поступившие на прямую линию. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 июня в ходе традиционной прямой линии.

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«Хочу вас заверить, это на первый взгляд самонадеянное заявление, тем не менее хочу сказать, мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», — сказал Путин.

Так он ответил на замечание о том, что из миллионов обращений успевает за время эфира отреагировать на 70 или 80 вопросов. По его словам, более 500 тыс. обращений обработано после прямой линии 2019 года. На неё поступило более 1 млн вопросов.

Даны конкретные ответы, но работа продолжается, подчеркнул он.

Путин пояснил, что для решения многих вопросов нужны поправки в нормативную базу, нужны изменения в бюджетах регионов или всей страны. Это большая работа.

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