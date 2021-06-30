Москва, , 12:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин при подготовке к прямой линии работает непосредственно с обращениями граждан. У него складывается полная картина волнующих людей проблем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 30 июня в интервью Первому каналу.

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Представителя Кремля спросили, на какие обращения президент уже обратил внимание. По словам Пескова, внимание Путина привлекает практически всё.

«У него создается полная картина тем, которые представляют интерес для граждан», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также подчеркнул, что Путин готов сделать всё возможное для защиты страны.

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