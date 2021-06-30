Москва, , 08:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин готов сделать всё возможное для защиты страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам как россиянам: наш президент всегда готов сделать всё для защиты нашей страны, если это потребуется», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Таким образом он ответил на вопрос, готов ли Путин отдать приказ стрелять по кораблям-нарушителям. Представитель Кремля призвал «даже ни думать, ни говорить» о таких сценариях.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2021 года эсминец ВМС Британии Defender нарушил государственную границу РФ в районе крымского мыса Фиолент.

Сторожевой корабль Пограничной службы России, а также бомбардировщик Су-24М, после нескольких предупреждений открыли предупредительный огонь по курсу нарушителя, заставив его покинуть российские территориальные воды.

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