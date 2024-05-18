Москва, 28 июня, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Поступающие из Соединённых Штатов заявления после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече глав двух государств. Об этом завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что встреча Путина и Байдена завершилась в том числе договоренностью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны.

Президент России на саммите четко обозначил, что этот результат возможен только с помощью нахождения «обоюдоприемлемого баланса интересов», подчеркнул Лавров.

«Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования», — написал Лавров в своей статье в газете « Коммерсант ъ».

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Он добавил, что эти все предупреждения стали сопровождаться угрозами нового давления.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры лидеров России и США прошли в Женеве 16 июня. На встрече Владимир Путин и Джо Байден договорились начать проработку ряда вопросов, в которых заинтересованы и Россия, и США. К ним, в частности, относится восстановление работы посольств и выдачи виз.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не готов отказаться от «деструктивной практики» невыдачи виз сотрудникам российских загранучреждений.

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