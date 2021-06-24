Берлин, , 05:18 — REGNUM Предложение пригласить президента России Владимир Путина на саммит ЕС выдвинула канцлер Германии Ангела Меркель, 23 июня сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Ее идею поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. По информации журналистов, Берлин и Париж призывают ЕС выработать новую стратегию по взаимодействию с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и проинформировал ее об итогах своей встречи с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве. 23 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата встречи президент РФ и канцлера Германии пока не определена.

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