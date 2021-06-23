Москва, , 14:56 — REGNUM Для того, чтобы понять привела ли встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена к кардинальным изменениям в отношениях двух стран, нужно несколько месяцев. Об этом 23 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на 25-й ежегодной российской конференции инвесторов.

«Сам тон (саммита РФ — США) был достаточно деловым, прагматичным и приземленным», — приводит его слова ТАСС.

Также Рябков добавил, что лидеры России и США смогли донести свои мысли до мировой общественности после саммита таким образом, чтобы был сохранен дух основных его результатов.

«Мне кажется, потребуется несколько месяцев, чтобы с какой-то долей уверенности можно было бы сказать, привел ли саммит к кардинальным изменениям в широком смысле слова», — уточнил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что Соединенные Штаты демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности.