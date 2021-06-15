Берлин, , 09:35 — REGNUM Предложение украинской стороны «обменять» запуск газопровода «Северный поток — 2» на Крым являются чушью. Такое мнение высказал депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»), комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который в качестве условия запуска газопровода назвал «деоккупацию украинских территорий и энергетическую безопасность Украины».

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«Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам», — сказал в беседе с РИА Новости политик.

По его словам, «это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла».

"Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм», — подчеркнул Гердт.

Он указал на то, что «Северный поток — 2» нужен Германии больше, чем России. РФ, по словам депутата, «может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше», при этом ФРГ «поставит на колени всю свою индустрию, если перейдёт полностью на дорогой и грязный американский газ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал несколько условий, при выполнении которых власти Украины не будут выступать против запуска газопровода «Северный поток — 2». Дипломат отметил, что трубопровод, по мнению Киева, — это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике, отсюда и требования.

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Он подчеркнул, что условием запуска должна быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины». По словам Кулебы, это будет «честная компенсация» существующих угроз.

Напомним, две нитки газопровода «Северный поток — 2» общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год прокладывают от побережья России по дню Балтийского моря до Германии. США, ЕС и Украина выступают категорически против строительства газопровода.

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