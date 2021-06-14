Москва, , 14:23 — REGNUM Требование Киевом доли в операторе строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») говорит о паразитическом характере «новой» Украины. Об этом 4 июня заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Как отметил на своей странице в соцсети Twitter российский политик, не имеющая никакого отношения к газопроводу «СП-2» Украина теперь требует передать ей «часть его акций в порядке компенсации».

«Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай. Новое подтверждение паразитического характера «новой» Украины», — добавил Пушков

Отметим, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после запуска газопровода «Северный поток — 2»