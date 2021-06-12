Лондон, , 22:12 — REGNUM Германия и Соединенные Штаты находятся «на правильном пути» в контексте обсуждения темы газопровода «Северный поток — 2», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Так, после встречи с американским лидером Джо Байденом на полях саммита G7 в Британии Меркель сообщила журналистам, что обе стороны едины во мнении, что будущий транзит газа через территорию Украины жизненно необходим и обязателен. По ее словам, эта тема обсуждалась совсем недолго.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня украинский президент Владимир Зеленский, взывая к помощи США и сетуя на «Северный поток — 2», заявил, что «запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что украинским властям следует вкладывать полученные от транзита за российский газ деньги не на войну, которую они ведут с народом Донбасса, а на восстановление своей экономики. Он добавил, что Россия вовсе не обязана «всех кормить».

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