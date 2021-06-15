Москва, 15 июня, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Самые большие пенсии в России получают космонавты, сообщил руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Согласно данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

Он уточнил, что космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Вместе с тем они могут получать не только государственную, но и страховую пенсию по старости.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты, в 2021 году средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил 17 535,98 рубля.

На 1 января 2021 года число получающих социальную доплату к пенсии пенсионеров в РФ составляло 2,9 млн человек, и оно сократилось за год на 0,7%.

В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, которые не индексируются с 1 января 2016 года. Предложения о возвращении индексации для пожилых граждан России с низкими зарплатами звучали в Госдуме РФ и Совете Федерации неоднократно, однако достаточной поддержки эти инициативы не находили.

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