Москва, , 15:11 — REGNUM Ситуация с материальным положением пенсионеров и соответствующей индексацией, действительно, катастрофическая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Мы пришли к моменту, когда для подавляющего большинства жителей России выход на пенсию автоматически означает нищету. Средний российский пенсионер отдает за ЖКХ от 30% до 50% своей пенсии (а иногда и выше).

Еще минимум треть уходит на лекарства (не надо забывать, что к старости люди болеют намного чаще и намного тяжелее. И нуждаются в жизненно необходимых лекарствах).

А те копейки, что остались — уходят уже на еду. Средний коэффициент замещения по стране (соотношение пенсии к последней зарплате) составляет 32,2%.

Это критически мало — ведь получается, что, выйдя на пенсию, человек, всю жизнь проработавший на благо страны, как правило, уже тяжело больной, становится сразу втрое беднее, чем когда работал.

Печально и другое: с одной стороны, указания президента РФ хронически не выполняются и застревают где-то в министерских кабинетах (там-то зарплаты хорошие, а сытый голодного, как известно, не разумеет).

С другой стороны, обращаться за справедливостью приходится к первому лицу государства. «Бить челом», чтобы человеку дали то, что ему положено.

В цивилизованном обществе такое даже представить себе невозможно — там решением подобных вопросов занимаются специалисты. Если нужно — то и в судебном порядке.

А в России сперва один человек создает все необходимые указы, правила и законы. А потом народ идет к нему жаловаться на «плохих бояр», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

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