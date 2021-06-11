Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Сотрудничество Соединённых Штатов и России в космосе является уникальным и не должно прекращаться. Об этом в интервью газете Politico заявил руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон, комментируя итоги телефонных переговоров с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, которые состоялись на прошлой неделе.

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«Если вы поговорите с работниками российской космической сферы, они хотят, чтобы это сотрудничество с американцами продолжалось. Поэтому я поговорил об этом с Рогозиным», — сообщил Нельсон.

Он сказал главе Роскосмоса, что «это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле».

«Мы партнёры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось», — подчеркнул руководитель NASA, добавив, что у России и США «исключительное сотрудничество», которое продолжается с 1975 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальной разведке США заявили, что Россия является крупнейшим противником Вашингтона и представляет огромную угрозу для США в киберпространстве и космосе. В разведсообществе считают, что РФ якобы будет стремиться подорвать влияние США и ослаблять объединения западных стран.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасение США относительно возможностей России в космосе является беспочвенным. По его ощущениям, «само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», но это не имеет под собой оснований. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия — мирная страна, которая выступает за сотрудничество. Песков напомнил, что в Кремле ценят взаимодействие двух стран в космической сфере и надеются, что оно будет продолжаться в дальнейшем и «не падет жертвой различных русофобских проявлений».

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