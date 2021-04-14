Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Россия является крупнейшим противником Вашингтона и представляет огромную угрозу для США в киберпространстве и космосе. Об этом говорится в докладе американского разведывательного сообщества, опубликованном 13 апреля на сайте директора Национальной разведки страны.

Авторы документа отмечают, что на вооружение российской армии продолжают поступать различные виды нестратегических вооружений, способных нести ядерные и обычные боеголовки.

Кроме того, в докладе подчеркивается, что РФ якобы будет стремиться подорвать влияние США и ослаблять объединения западных стран, а также будет реализовывать планы по «управлению мировыми процессами как главный игрок в новом многополярном мировом порядке».

Вместе с тем в разведсообществе признают, что Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с американской стороной и надеются, что Москва «будет искать возможности для прагматического сотрудничества» с Вашингтоном на своих условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что РФ и КНР останутся главными противниками США в стратегии национальной обороны.

9 апреля Белый дом объявил о том, что запросил у американского Конгресса еще $715 млрд на оборонные нужды в новом финансовом году для «противодействия Китаю и России».

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